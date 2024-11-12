Kaplan davasında ‘reddi hakim’ çıkmazı

Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen 61 sanıklı davada sanık avukatlarının ‘reddi hakim talebi’ reddedildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan reddi hakim talebinin kesinleşme kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların infazının beklenmesine, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik süre verilmesine hükmetti.





Ayhan Bora Kaplan

AVUKAT KRİZİ YAŞANDI

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıklar Kaplan ve Barış Kurt'un avukatlarının değiştiğini görünce duruşmada 3 avukat sınırının olduğunu hatırlatarak, bu durumda dosyada bulunan başka bir avukatın çekilmesi gerektiğini belirtti. Sanık avukatları, Ceza Muhakemesi Kanununa uygun olarak duruşmada sadece 3 avukatın hazır bulunduğunu, dosyada ismi geçen avukatların bu sayıyı geçmemek şartıyla duruşmaya katılabileceklerini dile getirerek, bu duruma itiraz etti. Kısa bir karar görüşmesi gerçekleştiren mahkeme, avukatların duruşmaya kabulüne karar verdi.





SAVCILIK MÜTALAASI DİKKATE ALINDI

Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hâkimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hâkimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok" dedi. Bunun üzerine tutuklu sanık Kaplan da karara itiraz ettiğini, mahkeme başkanının adaletli davrandığını düşünmediğini ifade etti.





18 KASIM’A ERTELENDİ

Beyanların ardından cumhuriyet savcısı, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddi hakim talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz sürelerinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine ve duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi. Duruşma 18 Kasım'a ertelendi.











