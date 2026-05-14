Kazakistan'a jeostratejik ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ayrı zirveye katılmak için Kazakistan’a gitti. Astana’da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu’na geçti. Erdoğan’ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.

İLK TOPLANTI ASTANA’DA

Kazakistan’da iki ayrı zirveye katılacak olan Erdoğan’ın temasları başkent Astana’dan başlayacak. Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından Tokayev ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek.

STRATEJİK ORTAKLIK

Erdoğan-Tokayev zirvesinde “geliştirilmiş stratejik ortaklık” düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle masaya yatırılacak ve iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

JEOPOLİTİK DENGE

Bölgesel kırılmaların yaşandığı bu dönemde Erdoğan’ın ziyareti yeni jeopolitik dengeler açısından da önem taşıyor. Orta Asya, Güney Kafkasya ve Hazar hattındaki yeni ticaret ve enerji güzergahları, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğini daha da önemli hale getirdi. Erdoğan-Tokayev görüşmesinde Orta Koridor’un geliştirilmesi, Hazar geçişli taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi iş birliği gibi başlıklar değerlendirilecek.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR TİCARET

Görüşmede ekonomik iş birlikleri de önemli bir yer tutacak. İki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokollerinin ve anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Erdoğan ve Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelecek ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

TDT LİDERLER ZİRVESİ’NE KATILACAK

Astana’daki temaslarını tamamlamasının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi’ne katılacak. Zirve kapsamında yapacağı hitabında Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.



