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ANKARA

KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
KGMden OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama

KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."

Köprü ve otoyollarda yeni dönem yarın başlıyor: OGS dönemi sona eriyor
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Köprü ve otoyollarda durmadan geçişi sağlayan Otomatik Geçiş Sistemi'nde sona gelindi.
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Eskiden gişelerde para alışverişi yapılır ve uzun kuyruklar oluşturdu.
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Sonrasında Kartlı Geçiş Sistemi devreye girdi. KGS ile birlikte hayatımıza OGS de girmiş oldu.
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Ancak bu iki sistem de süresini doldurdu.
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Köprü ve otoyollarda sadece Hızlı Geçiş Sistemi kullanımı gerçekleştirilecek.
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Verimlilik ve iş yükünün azaltılması için kaldırılan OGS yerine kullanıcılar HGS etiketi alabilecek.
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OGS cihazına sahip kişiler HGS etiketini ücretsiz almak için şu yolu izlemesi gerekiyor:<br><br>
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\"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.
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OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir.
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İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir.
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OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.
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İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. <br><br>OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.\"
Köprü ve otoyollarda yeni dönem yarın başlıyor: OGS dönemi sona eriyor
Yarından itibaren otoyol ve köprülerde sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçerli olacak. Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları ise artık kullanılmayacak.

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
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