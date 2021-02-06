Gündem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinden nefes kesen tatbikat
POLİTİKA

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığının tatbikat anı
14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığının tatbikat anı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti icra edildi" denildi.

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