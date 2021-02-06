Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti icra edildi" denildi.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ITqOVCblIO
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca tatbikat anlayışıyla eğitim faaliyeti icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ITqOVCblIO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021