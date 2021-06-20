Gündem Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü
İSTANBUL

Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü

İstanbul Arnavutköy’de kimliğinin de içinde olduğu cüzdanını kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü. Kimliğini kaybeden temizlik görevlisi adına şirket kuran dolandırıcılar, naylon fatura keserek binlerce TL’lik borcu talihsiz adamın üzerine yıktı.

Haber Merkezi İHA
Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü
Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti.

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Arnavutköy Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL’lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

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Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Ersöz, şunları söyledi:

  • "2017’den 2019’a kadar Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma temizlik işlerinde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum. Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğüne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz.Hazine ve Maliye Bakanlığından tebligat zarfı geldi. Ben kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize ’Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesinde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk’ dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Müfettişlere sorduğumda 'bu nasıl olmuş' diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana. Bir dünya borç çıktı. Adıma binlerce TL’lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız. Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin” dedi.
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