Kimliğini kaybeden temizlik işçisinin hayatı kabusa döndü

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Arnavutköy Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL’lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

GÜNDEM Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı, yeni kimliğine kavuştu



Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Ersöz, şunları söyledi: