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Kızıltepe’de Şenlik Var

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi iş birliği ile kadınlara özel şenlik düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızıltepe’de Şenlik Var
​Kızıltepe’de Şenlik Var

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi iş birliği ile düzenlenen şenliğe Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın Eşi Beyhan Demirtaş, Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın Eşi ve aynı zamanda Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatif Başkanı Dilek Çam, il/ ilçe protokolünden yoğun katılım sağlandı. Şenlik ilk olarak Mezopotamya Çilek Bahçeleri Hasat programı ile başladı. 20 bin metre kare arazide 100 bin çilek fidesini toprakla buluşturan kadınlar, bugün ilk hasadını yaptı. Kadınların çilekleri toplama sevincine ve heyecanına katılımcılar da ortak oldu. İlk hasadı kadınlarla birlikte yapan Demirtaş ve Çam mutluluklarını dile getirdi.

Mezopotamya Çilek Bahçeleri Hasat Şenliği’nin ardından Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulu’nun açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde devam eden sıfır atık projesine Kızıltepeli kadınlardan da destek geldi. “Kızıltepe kadını el ele veriyor, atık malzemeyi dönüştürüyor” sloganı ile açılışı yapılan Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulu’nda kadınlar hünerlerini sergiledi. Tüketen dünyada geri dönüşen sanatın okulunda birbirinden farklı ve kullanışlı ürünler üretilmeye devam ediyor. Kağıttan; sepet, saksı ve kapı süsü. Kumaştan; supla, kasnakta kilim dokuma, sepet, top, bebek. Kamıştan; supla ve süs eşyası yapan kadınlar atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. İnsanoğluna hayat veren kadın atık malzemeye de ikinci yaşamı sunuyor. Atıklardan birbirinden farklı ürünler ortaya çıkaran kadınlar bu ürünlerin satışını da gerçekleştirerek ekonomik destek sağlanıyor. Buradan elde edilen gelirler de Kızıltepe şehit ailelerine bağışlanacak.

Kızıltepe Üreten Kadınlar Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kızıltepeli üreten kadınların yer aldığı ve çeşitli ürünlerin sergilendiği, müzik dinletisi eşliğindeki şenlikte misafirlere unutamayacakları bir gün yaşatıldı. Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulu’nun açılışının ardından halı caddesinde düzenlenen Kızıltepe Üreten Kadınlar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte kadınlar el emeği ürünlerini görücüye ve satışa çıkardı. Demirtaş ve Çam bütün stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi. Stant yarın da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kadınların ürettiği ürünlerin sergilendiği şenlikte müzik şöleni de konukları mest etti. Geceye kadınların ürettiği ürünler ve müzik şöleni damgasını vurdu. Kadınlar müzik eşliğinde dilek tutup balonları gökyüzüne uçurdu. Konuklara; piyano, çello, keman, klarnet, erbane gibi enstrümanlardan oluşan müzik ziyafeti sunuldu. Halk oyunları ve reyhani gösterisinin de yer aldığı şenlikte konuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca Mezopotamya Çilek Bahçeleri’nde yetişen çilekten dondurma yapılarak konuklara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

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