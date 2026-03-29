Kocaeli’de zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde D-100 Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçların çarpışması sonucu yaralanan kişiler, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla araç birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.