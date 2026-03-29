Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir tanker ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yabancı uyruklu 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine ilerlemekte olan iki otomobil ile asfalt malzemesi yüklü tanker çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye UMKE ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Yezen Musağli isimli 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Güler S. yaptı. Şanlıurfa 112 Komuta Merkezi’nin talimatlarıyla yaralıları araçlardan çıkartan Güler S., ekipler gelene kadar müdahalede bulundu. Kazada yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Nur M., Rıdna M., Retal Nur M. ile Türkan S., ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanı ise, en son ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, sağlık çalışanı Güler S.’nin ise durumunun ağır olmasına rağmen hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.