Kolaylaştırıcı rol üstleniriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasındaki gerilimin son bulması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 27 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump’la görüşen Erdoğan, dün de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ASKERİ GERİLİMİ ELE ALDILAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığı, Pezeşkiyan ile Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamaya göre görüşmede iki cumhurbaşkanı, güncel bölgesel sorunlar hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunurken, sorunların çözümü için diplomatik, etkileşim odaklı ve diyalog temelli çözümlerin benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

KIŞKIRTICI EYLEMLERDEN KAÇININ

İki lider, bölgede her türlü provokatif, gerilim oluşturucu ve savaş kışkırtıcı eylemden kaçınılmasının önemini vurguladı. ABD ile diplomatik girişimlerin başarılı olabilmesi için ilgili tarafların iyi niyet göstermesi ve Washington’un bölgede savaş kışkırtıcılığı ile tehdit içeren eylemlerden kaçınması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, etkin diplomasi ve diyalog temelli süreçlerin oluşturulmasının karşılıklı güven ortamının sağlanmasını gerektirdiğini ifade etti.

ONURLU DİPLOMASİ VURGUSU YAPTI

Pezeşkiyan, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde “onurlu diplomasiyi” ilerletme konusundaki ilkeli politikaya bağlılığını vurgularken, İran’ın yaklaşımının diyalog, karşılıklı saygı, tehdit ve şiddetin reddi ve kazan-kazan mantığına dayandığını kaydetti.







