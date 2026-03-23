Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: Bir ölü dört yaralı

Edinilen bilgiye göre, B.G. (43) yönetimindeki 44 AGT 428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada, sürücü E.G. (33), M.G. (32), Sibel Sancak (32) ve T.Ö. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.