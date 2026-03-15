Adıyaman’da akrabalar arasında silahlı kavga: Bir ölü üç yaralı

Adıyaman’ın Kömür beldesine bağlı Oruçlu Mezrası’nda akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda dört kişi taş, sopa ve silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Demirkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kömür beldesine bağlı Oruçlu Mezrası'nda akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Yusuf Demirkol, N.D, A.D. ve F.D. taş, sopa ve silahla yaralandı.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Demirkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.