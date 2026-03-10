Aslan Selim Adıyaman Anadolu Lisesi proje okulu seçildi

Adıyaman Aslan Selim Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje okulları kapsamına alınarak, akademik ve projeye dayalı eğitim faaliyetlerini artırmayı hedefleyen özel bir statü kazandı. Proje okulu seçilen Aslan Selim Adıyaman Anadolu Lisesi, LGS başarısı yüksek öğrencileri kabul ederek eğitim niteliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Proje okulu olmasıyla birlikte, okulun eğitim kadrosu, müfredat yapısı ve fiziki imkanlarının geliştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Eylül ayında bursların verilmesi planlanıyor.

Aslan Selim Anadolu Lisesi hakkında

Aslan Selim Anadolu Lisesi inşaatı, 30 Nisan 2024’te yapılan ihale sonrası 3 Haziran 2024’te başlandı ve 2 Aralık 2024 itibarıyla geçici kabulü yapıldı. 14 Ocak 2025’te ilk ders zilini çalan lise, 16 derslik sayısı ile 542 öğrencinin eğitim görmesine imkân sağlayacak. Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı ve Fizik Laboratuvarı ile birlikte halı saha ve basketbol sahası da bulunan okulun donatıları tamamlandı, akıllı tahtalar monte edildi, altyapı ve şebeke bağlantıları yapıldı, çevre düzenlemesi tamamlandı.

Okula yatılı öğrenci de kabul ediliyor. Bu kapsamda Adıyaman’ın ilçe ve köylerinden gelen 200 kız, 124 erkek öğrencinin kalabileceği öğrenci pansiyonu var.

Aslan Selim Anadolu Lisesi, toplanan bağışlar ve devletin katkılarıyla inşa edildi. Çağın gereksinimlerine uygun modern altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla öğrencilerine en kaliteli eğitim ortamını sunacak lise, eğitim anlayışındaki yenilikçi vizyonu da yansıtıyor. Okulda, öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi için kodlama, yapay zekâ ve teknoloji odaklı eğitim programları da sunulacak. Okul, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerinin açığa çıktığı, sosyal becerilerinin güçlendiği bir eğitim merkezi olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, depremden hasar gören Adıyaman’da oğlunun adına bağış yaparak okulun kurulmasını sağladı. Projenin yürütülmesinde Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Valinin koordinasyonu ve denetimi etkili oldu.



