Adıyaman’da trafik kazası: Beş yaralı

21:0216/03/2026, Pazartesi
IHA
Adıyaman-Kahta kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15. kilometresinde H.D. (30) yönetimindeki 80 FC 097 plakalı otomobil ile H.A. (30) idaresindeki 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.D. (23), S.A. (30) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



