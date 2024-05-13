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Konya'dan Filistin'e 'Hanzala'lı destek: Ünlü karikatürist Naci El-Ali'nin oğlu bizzat teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, Filistin’in dünyaca bilinen sanatçılarından karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı eserlerinden oluşan sergiyi Konyalılarla buluşturuyor. Sanatçının oğlu Halid El-Ali’den bizzat temin edilen ve 50 orijinal eserden oluşan sergi Türkiye’de ikinci kez düzenleniyor. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen sergiyi 16 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edebilecek. Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide Naci El-Ali’nin oğlu Halid El-Ali’nin de video kaydı yayınlandı. Video sergiyle ilgili duygularını paylaşan Halid El-Ali, Filistin davasına destek olduğu için Konya’ya teşekkür etti.

14:47 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:51 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Filistinli Karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı sergisi Konyalılarla buluşuyor
Filistinli Karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı sergisi Konyalılarla buluşuyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu, Filistinli karikatürist Naci El-Ali’nin sergisini Konyalılarla buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, İsrail zulmüne dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla Mayıs ayını Filistin’e ayırmasının ardından etkinliklerini sürdürüyor.

Kudüs Çalışma Grubu’nun bu kapsamdaki en anlamlı etkinliklerinden birisi de Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta Konyalıların beğenisine sunduğu Filistin’in dünyaca tanınan sanatçılarından karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı sergisi oldu.

“HANZALA” TEMALI SERGİ TÜRKİYE’DE İKİNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

Sanatçının oğlu Halid El-Ali’den bizzat temin edilen ve 50 orijinal eserden oluşan sergi Türkiye’de ikinci kez düzenleniyor. Çizdiği karikatürlerle Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen Naci El-Ali Sergisi ile Filistin direnişinin sanat açısından diri tutulması ve Filistin’in işgal edilmiş sanatının tekrar canlandırılması amaçlanıyor.

“DİRENİŞİN SADECE SİLAHLA DEĞİL; KALEMLE, ÇİZİMLE OLDUĞUNU GÖSTERMEYİ AMAÇLADIK”

Serginin Konya’da düzenlenmesini sağlayan Kudüs Çalışma Grubu Üyesi öğrencilerden Beyhan Osman, sergiyle amaçlarının 30 yıl önce suikasta uğrayan Naci El-Ali’nin hayatının ne kadar anlamlı olduğunu göstermek olduğunu ifade ederek, “Çünkü direnişi sadece silahla değil aynı zamanda kalemle, çizimle, karikatürlerle olduğunu göstermeyi amaçladık. İnşallah sergiyi gezenler de Naci El-Ali’den ilham alıp bu direnişi hayatında diri tutar” diye konuştu.


Sergiyi gezen sanatseverler de serginin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Böyle anlamlı bir serginin Konya’da düzenleniyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten katılımcılar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Filistinli karikatürist Naci El-Ali’nin oğlu Halid El-Ali

HALİD EL-ALİ FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ İÇİN KONYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Sergi kapsamında katılımcılar için Naci El-Ali'nin hayatının anlatıldığı bir de söyleşi gerçekleştirildi. Peren Birsaygılı Mut, Mevlüt Çeşme, Samet Karagöz’ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Naci El-Ali’nin oğlu Halid El-Ali’nin de video kaydı yayınlandı.


Videoda sergiyle ilgili duygularını paylaşan Halid El-Ali, Filistin davasına destek olduğu için Konya’ya teşekkür ederek,
“Ayrıca bu ay boyunca Konya’da Filistin ile ilgili sergi ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olan Konyalılara da takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Onları ve Gazze’de devam eden soykırımı durdurmak için soylu hareketin diğer merkezi olan öğrencileri selamlıyoruz. Tehdit, şantaj, taciz ve kaba kuvvet karşısında gösterdikleri bu duruş gerçekten takdire şayan”
ifadelerini kullandı.

Konyalı sanatseverler Naci El-Ali Sergisini, 16 Mayıs Perşembe gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta ziyaret edebilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı. Altay, “Dünya Belediyelerinin Gelişmesi İçin Çaba Sarf Edeceğiz” Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya’daki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda birliğin dönem başkanlığını devraldı. Başkan Altay, “Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bundan sonra tüm çalışmalarımızı dünyadaki belediyelerin gelişmesi ve şehirlerin sorunlarının dünya kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba sarf ederek geçireceğiz” açıklamasında bulundu.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
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