Konya'dan Filistin'e 'Hanzala'lı destek: Ünlü karikatürist Naci El-Ali'nin oğlu bizzat teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, İsrail zulmüne dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla Mayıs ayını Filistin’e ayırmasının ardından etkinliklerini sürdürüyor.
Kudüs Çalışma Grubu’nun bu kapsamdaki en anlamlı etkinliklerinden birisi de Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta Konyalıların beğenisine sunduğu Filistin’in dünyaca tanınan sanatçılarından karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı sergisi oldu.
“HANZALA” TEMALI SERGİ TÜRKİYE’DE İKİNCİ KEZ DÜZENLENİYOR
Sanatçının oğlu Halid El-Ali’den bizzat temin edilen ve 50 orijinal eserden oluşan sergi Türkiye’de ikinci kez düzenleniyor. Çizdiği karikatürlerle Filistin direnişinin sembollerinden biri haline gelen Naci El-Ali Sergisi ile Filistin direnişinin sanat açısından diri tutulması ve Filistin’in işgal edilmiş sanatının tekrar canlandırılması amaçlanıyor.
“DİRENİŞİN SADECE SİLAHLA DEĞİL; KALEMLE, ÇİZİMLE OLDUĞUNU GÖSTERMEYİ AMAÇLADIK”
Serginin Konya’da düzenlenmesini sağlayan Kudüs Çalışma Grubu Üyesi öğrencilerden Beyhan Osman, sergiyle amaçlarının 30 yıl önce suikasta uğrayan Naci El-Ali’nin hayatının ne kadar anlamlı olduğunu göstermek olduğunu ifade ederek, “Çünkü direnişi sadece silahla değil aynı zamanda kalemle, çizimle, karikatürlerle olduğunu göstermeyi amaçladık. İnşallah sergiyi gezenler de Naci El-Ali’den ilham alıp bu direnişi hayatında diri tutar” diye konuştu.
Sergiyi gezen sanatseverler de serginin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Böyle anlamlı bir serginin Konya’da düzenleniyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten katılımcılar, emeği geçenlere teşekkür etti.
HALİD EL-ALİ FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ İÇİN KONYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ
Sergi kapsamında katılımcılar için Naci El-Ali'nin hayatının anlatıldığı bir de söyleşi gerçekleştirildi. Peren Birsaygılı Mut, Mevlüt Çeşme, Samet Karagöz’ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Naci El-Ali’nin oğlu Halid El-Ali’nin de video kaydı yayınlandı.