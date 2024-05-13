Konya'dan Filistin'e 'Hanzala'lı destek: Ünlü karikatürist Naci El-Ali'nin oğlu bizzat teşekkür etti

“Ayrıca bu ay boyunca Konya’da Filistin ile ilgili sergi ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olan Konyalılara da takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Onları ve Gazze’de devam eden soykırımı durdurmak için soylu hareketin diğer merkezi olan öğrencileri selamlıyoruz. Tehdit, şantaj, taciz ve kaba kuvvet karşısında gösterdikleri bu duruş gerçekten takdire şayan”