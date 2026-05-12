Köye inen ayıyı çoban köpekleri uzaklaştırdı

Görüntülerde çoban köpeklerinin ayının üzerine koşarak köy çevresinden uzaklaştırdığı görüldü.
Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyü yakınlarında görülen ayı, çoban köpeklerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Orçul bölgesindeki köyün yakınlarına gündüz saatlerinde gelen ayıyı fark eden çoban köpekleri harekete geçerek hayvanı kovalamaya başladı. O anlar köy sakinlerinden Baki Kaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde çoban köpeklerinin ayının üzerine koşarak köy çevresinden uzaklaştırdığı görüldü.
#Erzincan
#Refahiye
#ayı
#çoban köpeği