Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kur’an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Kur’an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:3429/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Deniz Göktaş
Deniz Göktaş

Deniz Göktaş isimli şahıs Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile kendince dalga geçen ifadeler kullandı. Söz konusu skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken sözde komedyen Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Deniz Göktaş
isimli şahsın Youtube'da yayımladığı
"Ölü Deniz"
isimli stand-up gösterisi skandal içeriğiyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Dini değerler hedef alındı


Göktaş, gösteri sırasında özellikle dini değerlere yönelik mizah yapmaya çalıştı.


Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcının tepkisi ile karşılaştı.


Soruşturma başlatıldı


Göktaş'ın tepki çeken sözlerinin ardından inceleme başlatılırken sıcak bir gelişme yaşandı.


Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.


Kendince dalga geçmişti


Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsak kitapları ele alarak, "
İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."
demişti.


#Deniz Göktaş
#soruşturma
#Ölü Deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NATO zirvesi yasakları ne zaman başlıyor?