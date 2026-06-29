Kur’an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş
Deniz Göktaş isimli şahıs Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile kendince dalga geçen ifadeler kullandı. Söz konusu skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken sözde komedyen Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Deniz Göktaş
isimli şahsın Youtube'da yayımladığı
"Ölü Deniz"
isimli stand-up gösterisi skandal içeriğiyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Dini değerler hedef alındı
Dini değerler hedef alındı
Göktaş, gösteri sırasında özellikle dini değerlere yönelik mizah yapmaya çalıştı.
Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcının tepkisi ile karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
Göktaş'ın tepki çeken sözlerinin ardından inceleme başlatılırken sıcak bir gelişme yaşandı.
Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Kendince dalga geçmişti
Kendince dalga geçmişti
Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsak kitapları ele alarak, "
İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."
demişti.
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