Manisa’da feci kaza: Biri ağır üç kişi yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu Girelli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaşehir’den Kiraz yönüne seyir halinde olan M.Ş. (19) idaresindeki 20 ABK 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. (30) yönetimindeki 64 ET 202 plakalı canlı hayvan yüklü tırla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü M.Ş. (19) ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. (19) ile tır sürücüsü A.K. (30) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.