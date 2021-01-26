Gündem Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı İşte yayınlanan uyarı haritası
DENİZLİ

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı: İşte yayınlanan uyarı haritası

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı: İşte yayınlanan uyarı haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların yarın itibariyle karla karışık yağmur şekline döneceğini belirterek sel, su baskını ve don uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu gece itibariyle başlayacak olan yağmurun yarın karla karışık olacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışına döneceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli uyarı haritası.

Yağışın etkisiyle sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımlarda aksama meydana gelebileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli uyarı haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde kar yağışına dönerek akşam saatlerine kadar kuvvetli (25-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar yağacak mı?
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Abone Ol Google News
Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Ortalık birbirine girdi şans eseri ölü yaralı yok.
Lodos tüm şehri birbirine kattı

Lodos tüm şehri birbirine kattı

​Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bir kişi yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHPye militan tepkisi: Faşistin ta kendisidir

​MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Riyad'da alarm verildi havalimanlarında uçuşlar durdu.

Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı.

Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

​Adaylar günlerdir merak ediyordu, ÖSYM Başkanı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.