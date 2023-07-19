Meydan dayağı: İtalyan şef Danilo Zanna çalışanları tarafından darp edildi

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, kendi restoranı önünde, kendi çalışanı olan iki kişi tarafından restoranının önünde darp edildi. Danilo Zanna ile birlikte İzmir şubesinin müdürü de saldırıya uğradı. O anlar kameraya böyle yansadı.