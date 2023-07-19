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Meydan dayağı: İtalyan şef Danilo Zanna çalışanları tarafından darp edildi

Özel bir televizyon kanalında düzenlenen yemek programında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların Zanna'nın restoranında çalıştıkları öğrenildi. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

20:14 . 19/07/2023 Çarşamba
DHA
İtalyan şef Danilo Zanna saldırıya uğradı.

İtalyan şef Danilo Zanna saldırıya uğradı.

Sarıyer'de bulunan bir AVM'de restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.





 



#Danilo Zanna
#Saldırı
#Restoran
27 dakika önce
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