Meydan dayağı: İtalyan şef Danilo Zanna çalışanları tarafından darp edildi

İtalyan şef Danilo Zanna saldırıya uğradı.
Sarıyer'de bulunan bir AVM'de restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor.
Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.