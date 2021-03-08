MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Ayrıntılar dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, genel merkez binasındaki çalışma odasında çekilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. MHP Lideri'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan fotoğrafta, odadaki ayrıntılar dikkatlerden kaçmadı.
Kolonya, dambıl, gençlik fotoğrafları
Koronavirüs tehlikesine karşı masasında limon kolonyası bulunduran Devlet Bahçeli'nin hemen arkasında iki adet dambılın olduğu görüldü. Yıldıray Çiçek'in "Medyada Düşürülmüş Maskeler" kitabını okuyan Devlet Bahçeli'nin çalışma masasının yanında bazı gençlik fotoğrafları da var.
Sayın Genel Başkanımıza son çıkan "Medyada Düşürülmüş Maskeler-5) isimli kitabımı takdim ettim. Hayır duasını ve başarı dileklerini aldım.
Onun liderliğinde verdiğimiz mücadelede daha çok Türkiye düşmanının "maskesini" düşüreceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin.
🖊️ 🇹🇷 pic.twitter.com/7M53hXqGLY
Sayın Genel Başkanımıza son çıkan "Medyada Düşürülmüş Maskeler-5) isimli kitabımı takdim ettim. Hayır duasını ve başarı dileklerini aldım.