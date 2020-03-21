Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/BLWZyucR4Q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020