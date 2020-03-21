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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Askerlerin yemekhanede aralıklı oturdukları belirtildi.
Askerlerin yemekhanede aralıklı oturdukları belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.

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