Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada düzensiz göçmenleri Muğla'ya getirip konaklama imkanı sağlayan ve botlarla Yunanistan ve İtalya'nın adalarına gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin ev ve iş yerlerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu, kesici alet, gece görüş dürbünleri, tekne motoru, uydu telefonu, telsiz, akü ve mazot gibi malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi.



