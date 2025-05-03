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Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verildi? Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verildi? Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

14:363/05/2025, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Sözcü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli,
"İsrail Başbakanı'nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır."
ifadelerini kullandı.


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