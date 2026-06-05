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Okul önünde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Okul önünde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

17:415/06/2026, Cuma
IHA
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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, okul önünde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Saffet Buzcu Ortaokulu önünde bir grup gencin bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, naylon poşet içerisinde peçeteye sarılı halde yaklaşık 4 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İfadeler sonrası gözaltı kararı

Olayla ilgili alınan ifadelerde, uyuşturucu maddenin A.C. ve E.G. isimli şahıslardan temin edildiğinin belirtilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla iki şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca olayla bağlantılı dört kişi hakkında da TCK 191 kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan soruşturma açıldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Gözaltına alınan E.G. ve A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak ceza infaz işlemleri için Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.



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