One Minute çıkışını unutmayalım

Bilal Erdoğan, ÖNDER'in eğitim programlarının, katılımcı 4 bini aşkın imam hatipli öğrencinin daha özgüvenli bir duruşa sahip olmasına vesile olacağına inandığını ifade ederek, “Bu mücadelenin çok daha güçlü bir şekilde sürmesine ihtiyacımız var. Hakkımızı savunma noktasında, haklı noktada durduğumuz için üstün olduğumuzu bileceğiz. Kesinlikle hak ettiğimizi almak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Türkiye'de normalleşmenin gereği olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır verdiği normalleşme mücadelesine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Herkesin yavaş yavaş nerede durduğunu anladığı bir normale doğru ilerliyoruz. Bunun için elbette ki Cumhurbaşkanımızın 'One minute.' çıkışını hatırlayın. O zaman Türkiye bugünün değil, 2009'un Türkiye'si. Cumhurbaşkanımızın 15-20 yıldır 'Dünya beşten büyüktür' çıkışını düşünün. Yani dünya çapında bir iddiada bulunuyoruz. Eğer bu emaneti yüklendiysek, o zaman bu emanetin hakkını vermek zorundayız. Bulunduğunuz her alanda sizden mücadele, cesaret, duruş, dirayet istiyorum. İnanın böyle olduğu zaman Türkiye'deki normalleşme gerçekleşecek ve Türkiye, Türkiye olduğu zaman Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım yaklaşmış olacağız.”