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ANKARA

Operasyon kararı MGK’da

Yarın toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu’nda harekat kararının alınması bekleniyor. MGK’da Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesinin harekatın detaylarını haritalarla anlatması bekleniyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Operasyon kararı MGK’da
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Yarın toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu’nda harekat kararının alınması bekleniyor. MGK’da Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesinin harekatın detaylarını haritalarla anlatması bekleniyor. Türkiye, hiçbir zaman çatışmadan yana olmadığı bölgede Suriyelilerin kendi topraklarında güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlaması için Barış Pınarı Harekatı’nda muhatapları olan ABD ve Rusya’nın masada mutabakat metinlerine sadık kalarak sahada verdikleri sözleri yerine getirmelerini bekliyor.

TÜRKİYE MASADA GÜÇLÜ

Harekatın kısa sürede başlaması planlanırken, zamanlaması da dikkat çekici bulunuyor. Türkiye’nin küresel ortamın en uygun olduğu bir dönemde harekat kararı aldığı belirtiliyor. Teröre kucak açan iki ülke İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı aldığı net tavrın Türkiye’nin elini güçlendirdiği belirtiliyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu rolü üstlenen Türkiye’nin masaya güçlü oturacağı değerlendiriliyor.

Pazarlık ve anlaşma yok

Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt olası harekatı değerlendirdi. Başbozkurt, şunları kaydetti: “Türkiye artık hiç kimseyle ne bir pazarlığa ne de herhangi bir anlaşmaya bundan sonra oturmayacaktır. Bölge olarak bizi en fazla rahatsız eden Fırat’ın batısında bulunan Münbiç ve Tel-Rifat bölgesi, doğusunda bulunan Ayn el Arab, Ayn İsa, Derbesya, Amuda, Haseki’ye bağlı Teltamur bölgesi ve nihayetinde de Kamışlı. Bu bölgeler 30 kilometrelik derinlikte güvenli bölge haline getirilmesi coğrafi olarak kontrol edilmesi gereken noktalar. Bu bölgeler kontrol altına alındıktan sonra Türkiye hem güvenliğini hem de nihai amacı olan Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali: MGK toplantısında kararlarımızı alacağız
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali: MGK toplantısında kararlarımızı alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.' diyen Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.


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