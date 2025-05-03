Polislerden 50 kilometre kaçan alkollü sürücü: Gören duyan olmasın, rezil olmayalım

Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde otomobil sürücüsü E.A. (27), Aksaray Yolu polis uygulama noktasından ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından durduruldu. Ekipler tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü ise görüntü alan gazetecilere "gören duyan olmasın, rezil olmayalım" dedi. Sürücü işlemlerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.