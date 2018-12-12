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RİZE

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırgan adliyeye sevk edildi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından ambulansla adliyeye getirildi.

IHA
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu

Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal’ı bacağından yaralamıştı.

SEDYE ÜZERİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgusuna başlandı. Sarıcaoğlu’nun sorgusu öğle saatlerinde tamamlanırken, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ambulansla Rize Adliyesi’ne getirildi. Ambulansın adliyenin kapalı garajına girememesi üzerine Sarıcaoğlu, sedye üzerinde adliye binasının içerisine alındı.

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