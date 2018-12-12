Tayin cinneti

Rize’de tayin talebi gerçekleşmeyince cinnet geçiren bir polis memuru, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile makamındaki kişilere kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Verdi şehit olurken, yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı. Saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Üzücü olay, dün saat 15.00 sıralarında kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında yaşandı. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görüş gününde Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamına çıkarak, üniversiteyi kazandığı için kent merkezine tayinini istedi.

GERİ DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

Bu talebine olumlu cevap alamayan Sarıcaoğlu, Verdi ile tartıştıktan sonra odadan ayrıldı. Özel kaleme bıraktığı beylik tabancasını teslim alır almaz koşar adım makama geri dönen Sarıcaoğlu, Altuğ Verdi ile beraberindeki Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal’a kurşun yağdırdı. Silahına sarılan Köksal da saldırganı bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyarak makam odasına giren polisler, Verdi ile yanındakileri kanlar içinde bulunca hemen 112’yi aradı. Sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Altuğ Verdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, yaralı diğer polisler ise tedavi altına alındı.

OKTAY, TBMM’DE BİLGİ VERDİ

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında saldırıya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal’ı bacağından yaralamıştır” açıklamasında bulundu. Oktay, zanlının silahıyla birlikte gözaltına alındığını kaydetti.

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İsmail Hakkı Sarıcaoğlu

BUNUN CEZASINI ÇEKECEK

Rize Valisi Kemal Çeber de yaptığı açıklamada, “Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Görüşmeden sonra dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden saldırıyı gerçekleştiriyor. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan, çok sevilen, çok başarılı, çok kıymetli, hepimizin kardeşi, dostu, Altuğ müdürümüze oldu” dedi.

15 Temmuz kahramanıydı

1972 yılında İstanbul’da doğan evli bir kız çocuğu babası Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da görevliydi. Verdi, Çengelköy’de polis karakolunda darbecilere direnmişti. Verdi, karakolu teslim etmeyen kahraman polisleri organize eden isimdi.

Devlet için büyük kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıda yaralanan polisler hakkında bilgi aldı. Soylu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Hiç beklemedikleri ve ummadıkları bir olayla karşılaştıklarını belirten Soylu, “Üzüntümüz büyük. İyi yetişmiş, devletimizin iyi yöneticilerinden birisi olan ve aynı zamanda da hakikaten memlekete bundan sonra faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik” dedi. Yaralı polisle ilgili bilgi veren Soylu “Altuğ kardeşimizin koruması olan Yiğitcan’ın da şuanda durumu biraz daha iyi. Onun müdahalesi bitti yoğun bakımda. Ercan Polat kardeşimizin müdahalesi halen devam ediyor. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorlar” diye konuştu. Saldırgan polis memurunun ifadesinin alındığını da kaydeden Bakan Soylu “İlk ifadesini verdi ama tabii ilk ifadesinin üzerinden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz arkadaşlarımız ve başsavcılık gerekli ifadeleri aldılar” şeklinde konuştu.

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YILDIRIM’I DA KORUMUŞTU

Şehit Altuğ Verdi’nin bir dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da korumalığını yaptığı öğrenildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı makamında ziyaret ettikten sonra Verdi’nin şehit edilmesine değinen Yıldırım, “Benim de yakın korumalığımı yapan Altuğ Verdi, maalesef bir polis memurunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Allah’tan şifa diliyorum” dedi.