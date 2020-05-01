Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Rizede köylüler internetimiz ve telefon hattımız yok deyince gerçek ortaya çıktı
RİZE

Rize haberleri... Köylüler 'internetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı

Rize'de köylüler 'internetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı

Rize’de 5 gündür internet ve telefonlarını kullanamayan köy sakinleri, ihbarda bulununca telefon direklerindeki kablolarının kesilerek çalındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Servis sağlayıcı yetkilileri incelemeler esnasında iki telefon direğinin kesilerek kabloların çalındığını gördü.
Servis sağlayıcı yetkilileri incelemeler esnasında iki telefon direğinin kesilerek kabloların çalındığını gördü.

Rize’'deki olay Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Topluca Köyü’ne bağlı Taşkıran Mahallesi ve ilçe merkezine bağlı Yağmurlu Mahallesi’nde iki noktada telefon direkleri kesildi.


Kesilen direklerle birlikte kablolar sökülerek alındı. 5 gündür telefon ve internetsiz kalan Topluca köyü halkı durumu yetkililere haber verdi. Servis sağlayıcı yetkilileri incelemeler esnasında iki telefon direğinin kesilerek kabloların çalındığını gördü.

Yetkiler bugün köyde yaptığı çalışma ile köye yeniden telefon ve internet hattının bağlanmasını sağladı. Olayı gerçekleştirenlerin ise kim olduğu henüz tespit edilemedi.

Rize'de köylüler 'internetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı
FOTOĞRAF 4
Title
Rize'deki olay Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Topluca köyüne bağlı Taşkıran Mahallesi ve ilçe merkezine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde iki noktada telefon direkleri kesildi.
Title
Kesilen direklerle birlikte kablolar sökülerek alındı. 5 gündür telefon ve internetsiz kalan Topluca köyü halkı durumu yetkililere haber verdi.
Title
Servis sağlayıcı yetkilileri incelemeler esnasında iki telefon direğinin kesilerek kabloların çalındığını gördü. Yetkiler bugün köyde yaptığı çalışma ile köye yeniden telefon ve internet hattının bağlanmasını sağladı.
Title
Olayı gerçekleştirenlerin ise kim olduğu henüz tespit edilemedi.
Rize'de köylüler 'internetimiz ve telefon hattımız yok' deyince gerçek ortaya çıktı
Rize'de 5 gündür internet ve telefonlarını kullanamayan köy sakinleri, ihbarda bulununca telefon direklerindeki kablolarının kesilerek çalındığı ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Sinsice saldırdı!

Sinsice saldırdı!

TKP Vekili Atay'ın polislerin üzerine atladığı anlar
Nefes kesen eğitim

Nefes kesen eğitim

Ege'deki harekata hazırlık eğitimleri 2 gün sürdü.
Türkiyenin sunumunu istedi

Türkiye'nin sunumunu istedi

​Bakan Koca, DSÖ toplantısında detaylıca anlattı.
Erdoğan'dan<br> sürpriz görüşme

Erdoğan'dan
sürpriz görüşme

Cerrahpaşa'ya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti.
Son 15 ayın en iyisi

Son 15 ayın en iyisi

​Borsa İstanbul'dan yatırımcıların yüzünü güldüren performans.
Bile isteye gözaltı

Bile isteye gözaltı

Saniye saniye DİSK'in 1 Mayıs provokasyonu.

Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık kahramanları her türlü fedakarlığı yapıyor.
Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

Çelenk bırakmalarına izin verilince birbirlerini ezdiler.
Pazartesi akşamı belli olacak

Pazartesi akşamı belli olacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS ile ilgili önemli açıklama.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Bravo Gümüşhane

Bravo Gümüşhane

​Vatandaş kurallara uyuyor, 2 haftadır yeni vaka çıkmıyor.
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
Tüm dünya tek ekranda

Tüm dünya tek ekranda

​Gün gün koronavirüs vaka, ölüm oranları ve ülke karşılaştırmaları.
En başarılı hastane görüntülendi

En başarılı hastane görüntülendi

​Koronaya karşı destan yazdılar, ölüm oranı yüzde 1'in altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.