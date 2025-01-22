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RTÜK duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

10:0722/01/2025, Çarşamba
AA
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili getirilen yayın yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.


Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyorum"


#Bolu
#Kartalkaya Kayak Merkezi
#otel yangını
#RTÜK

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