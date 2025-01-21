RTÜK'ten Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı: 'Ağır müeyyideler uygulanacak' diyerek duyuruldu

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak, olayla ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın ve sosyal medya ile internet medyasında ilgili bir takım bilgilerin yanlış yayınlandığının müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamınca yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."