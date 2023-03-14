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Rus madencilik şirketinden depremzedeler için 20 milyon liralık bağış

Rusya'nın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Nornickel'in, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 20 milyon liralık bağışta bulunduğu bildirildi.

13:10 . 14/03/2023 Salı
AA
Rus madencilik şirketinden depremzedelere bağış

Rus madencilik şirketinden depremzedelere bağış

Nornickel’den yapılan yazılan açıklamada, şirketin, Türkiye’deki depremzedelere için çeşitli yardım çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketin, depremde etkilenenlere yönelik insani ve tıbbi yardımlar yaptığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda 20 milyon lira bağışta bulunulduğu kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Nornickel Başkanı Vladimir Potanin, Türkiye’deki depremlerin ülkedeki çok sayıda bölgeyi etkilediğine dikkati çekerek, "Böyle zamanlarda yardım eli uzatmak ve destek olmak, trajik haberleri gören herkesin doğal bir tepkisidir. Nornickel'in katkısı, depremzedelere yardımımız ve hayat kurtarmak için bir şansımızdır." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın en büyük madencilik şirketlerinden Nornickel, aynı zamanda dünyanın en büyük paladyum üreticisi konumunda bulunuyor.



#Rusya
#Türkiye
#madencilik şirketi
#deprem bölgesi
#yardım
2 saat önce
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Rus madencilik şirketinden depremzedeler için 20 milyon liralık bağış
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