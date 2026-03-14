Sağlıklı yaşam için uyku önemli

Medipol Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uykunun sadece bir dinlenme süreci olmadığını, aynı zamanda beynin ve tüm organların kendini yenilediği, bağışıklık sisteminin güçlendiği hayati bir organ yenilenme evresi olduğunu belirtti. Prof. Akkoyunlu, toplumda yaygın görülen horlama, sabah yorgunluğu ve gün içinde uyuklama gibi belirtilerin, ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıkların habercisi olabileceğini vurguladı. Özellikle uyku sırasında solunumun durmasıyla ortaya çıkan Uyku apnesinin fark edilmeden yaşandığını belirten Akkoyunlu, tedavi edilmeyen uyku apnesinin kalp krizi, hipertansiyon, kalp yetmezliği, obezite ve diyabet risklerini artırdığı konusunda uyardı.