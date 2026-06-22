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Savunmada Belçika ile yeni iş birliği: Avrupa ile ‘simülasyon’ mutabakatı

Savunmada Belçika ile yeni iş birliği: Avrupa ile ‘simülasyon’ mutabakatı

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
10:2422/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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HAVELSAN
HAVELSAN

Savunma sanayinin lider kuruluşlarından HAVELSAN, Belçikalı teknoloji şirketi Euramec ile iş birliği yapacak.

Paris Savunma Fuarı’nda iki şirket simülasyon ve eğitim sistemleri alanında ortak fırsatları değerlendirmek için mutabakat zaptına imza koydu.Savunma teknolojilerinin giderek daha bağlantılı hale gelen operasyonel ortamlarla ilgili çözümlerinin ve ürünlerinin sergilendiği Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve dün sona eren EUROSATORY 2026 Fuarı’nda HAVELSAN önemli bir iş birliğine imza attı.

AVRUPA’DA GÖRÜNÜLÜRLÜK

Fuarda çok alanlı harekât çözümleri ve entegrasyon yeteneklerine ilişkin ürünlerini sergileyen HAVELSAN uluslararası iş birliklerine de yenilerini ekledi. Bu çerçevede HAVELSAN ile Belçikalı EURAMEC şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile taraflar arasında simülasyon ve eğitim sistemleri ile savunma teknolojileri alanlarındaki ortak fırsatlar değerlendirildi. İş birliğinin, HAVELSAN’ın Avrupa savunma ekosistemindeki görünürlüğünün artırılması ve Belçika merkezli sanayi kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.



#havelsan
#euramec
#belçika
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