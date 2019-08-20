Gündem Selden geriye kalan
İSTANBUL

Selden geriye kalan

Eminönü’nde işyerleri su altında kalan esnaf dün kepenk açmaya başladı. Ayakkabıcılar, kurtarabildikleri ayakkabıları Yenikapı Meydanı’na sıralayarak kuruttu. Bin civarında ayakkabısının su altında kaldığını anlatan Zafer Yavuz, “Kepenkleri kaldırdığımızda tamamı suya gömülüydü. Kurtarabildiklerimizi buraya getirdik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurumaya bırakılan ayakkabılar böyle görüntülendi.
Kurumaya bırakılan ayakkabılar böyle görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan şiddetli sağanak yağışta sular altında kalan Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda tahliye işlemi tamamlandı. Temizlik çalışmalarının sona erdiği geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri de kepenk açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı dün Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda maddi zarara uğrayan esnafla bir araya geldi. Tüm zararların karşılanmasını talep eden dükkan sahipleri, benzer sorunların bir daha yaşanmaması için de önlem alınmasını istedi.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTSUN

Ekrem İmamoğlu

Ahmet Şahin, “Normalde yukarıdan gelen yağmur suyu alt kanaldan yukarı çıkıyor. Buraların yapılmasını istiyoruz” derken, bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise “Biz 'Gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bizim talebimiz altyapının tamamen düzeltilmesi” şeklinde konuştu. Geçitteki bir esnaf “Bütün malları döktük. Zarar çok, inşallah karşılanacak, beklentimiz o yönde” derken, başka bir esnaf ise “Altyapı sorununu belediyenin çözmesi gerekir. Geçen gün İmamoğlu geldi, 'Altyapıyı halledeceğiz' dedi. Bakalım sözünü tutacak mı?” ifadelerini kullandı.

CAMİLER HALA ONARILMADI

Sağanak yağış sonrasında sular altında kalan tarihi camiler de henüz ibadete açılmadı. Namaz kılmak için gelenlerin geri dönmek zorunda kaldığı asırlık Ahi Çelebi Camii'nde bakım ve onarım çalışmaları henüz başlamadı. Küçük Ayasofya Camii'nde ise temizlik çalışmaları sürüyor. Halıları sökülerek avluya çıkarılan caminin birkaç gün içinde ibadete açılması bekleniyor.

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  • Yenikapı’da kurutuluyor
  • Kurumaya bırakılan ayakkabılar.
  • Eminönü altgeçitteki esnaf dükkanlarını temizlerken, bazıları da sudan etkilenen ürünleri tek tek ayırıp Yenikapı miting alanında kurumaya bıraktı. Meydana bin civarında ayakkabı dizen esnaf Zafer Yavuz, “Bir bu kadar da dükkanda var. Kepenkleri kaldırdığımızda bunların hepsi suya gömülüydü. Kurtarabildiklerimizi kurtarıp buraya getirdik. Kuruması için bekliyoruz” dedi.
  • ‘Cici Baba’ Sezai Güdek
  • Su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesedin Ordu doğumlu 59 yaşındaki Sezai Güdek’e ait olduğu tespit edildi. Yakınları tarafından Adli Tıp’tan alınan Güdek’in cenazesi ailesi tarafından Ordu’ya götürülecek.
  • Bodrum’dan vazgeçemiyor
  • Selin yaşandığı gün ortalıkta görünmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki üzerine Bodrum tatiline ara verip Pazar günü İstanbul’a gelmişti. Kısa esnaf ziyaretinden sonra aynı gün 15.40 uçağıyla Bodrum’a döndüğü ortaya çıkan İmamoğlu’nun Bodrum’dan niçin vazgeçemediği merak ediliyor. İmamoğlu, terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına da Twitter’dan attığı şu mesajla destek verdi: “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.”
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