Selden geriye kalan

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan şiddetli sağanak yağışta sular altında kalan Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda tahliye işlemi tamamlandı. Temizlik çalışmalarının sona erdiği geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri de kepenk açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı dün Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda maddi zarara uğrayan esnafla bir araya geldi. Tüm zararların karşılanmasını talep eden dükkan sahipleri, benzer sorunların bir daha yaşanmaması için de önlem alınmasını istedi.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTSUN

Ekrem İmamoğlu

Ahmet Şahin, “Normalde yukarıdan gelen yağmur suyu alt kanaldan yukarı çıkıyor. Buraların yapılmasını istiyoruz” derken, bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise “Biz 'Gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bizim talebimiz altyapının tamamen düzeltilmesi” şeklinde konuştu. Geçitteki bir esnaf “Bütün malları döktük. Zarar çok, inşallah karşılanacak, beklentimiz o yönde” derken, başka bir esnaf ise “Altyapı sorununu belediyenin çözmesi gerekir. Geçen gün İmamoğlu geldi, 'Altyapıyı halledeceğiz' dedi. Bakalım sözünü tutacak mı?” ifadelerini kullandı.

CAMİLER HALA ONARILMADI

Sağanak yağış sonrasında sular altında kalan tarihi camiler de henüz ibadete açılmadı. Namaz kılmak için gelenlerin geri dönmek zorunda kaldığı asırlık Ahi Çelebi Camii'nde bakım ve onarım çalışmaları henüz başlamadı. Küçük Ayasofya Camii'nde ise temizlik çalışmaları sürüyor. Halıları sökülerek avluya çıkarılan caminin birkaç gün içinde ibadete açılması bekleniyor.

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