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Silivri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Silivri'de, otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sirayet eden ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangını, yol kenarındaki kuru otları yakarak başlattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

16:10 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 12.38'de, çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale etti.


Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.

Kontrol altına alındı

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.



Bir kişi gözaltında

Soğutma çalışmaları başlatılan yangının, bir zanlının, yol kenarındaki kuru otları yakmasıyla başladığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen E.K. gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Silivri
#İstanbul
#Alipaşa Mahallesi
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