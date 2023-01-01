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Silivri'de fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

13:08 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.


#Silivri
#İstanbul
#Alipaşa Mahallesi
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İstanbul Valiliği’nden Silivri'deki fabrika yangını açıklaması