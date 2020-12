Sincan Belediyesi'nden can dostlarımıza 'Sıcak Yuva' Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha doğal ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Polatlar Mahallesinde 1000 sokak hayvanı kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi yapımında sona yaklaşılıyor, altyapı ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesis aynı zamanda at eğitim parkuruna da sahip olacak. Can dostlarımızı misafir etmenin yanı sıra vatandaşlar at binme deneyimi de yaşayabilecek.

