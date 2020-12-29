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ANKARA

Sincan Belediyesi'nden can dostlarımıza 'Sıcak Yuva'

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha doğal ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Polatlar Mahallesinde 1000 sokak hayvanı kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi yapımında sona yaklaşılıyor, altyapı ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesis aynı zamanda at eğitim parkuruna da sahip olacak. Can dostlarımızı misafir etmenin yanı sıra vatandaşlar at binme deneyimi de yaşayabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi yapımında sona gelindi.
Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi yapımında sona gelindi.

Mücavir alan sınırları içinde bulunan sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için Sincan Belediyesi, Polatlar Mahallesinde 42 Bin m2 arazi üzerinde Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi inşa ediyor.

Sahipsiz, bakıma muhtaç canlar için en uygun refah koşullarına sahip; doğal ve modern barınma alanlarının yer aldığı merkezde her türlü imkan düşünülmüş.

Polatlar Mahallesinde 1000 sokak hayvanı kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi yapımında sona yaklaşılıyor.

Merkezde; bakıma muhtaç hayvanlar için operatif müdahalelerde kullanılmak üzere ameliyathane, tedavilerde kullanılan ilaçları muhafaza etmek için eczane, güvenli ve kontrollü bir sedasyon için anestezi üniteleri, mamaların uygun ve güvenli bir şekilde saklanması için soğuk hava deposu da bulunuyor. Hasta olan can dostlarımız için de karantina bölgesi oluşturuluyor.

Altyapı ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sokaktaki canlarımızın gerekli bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yapılmaya başlandı. Yapımı tamamlanan 33 padokta kısırlaştırma işlemi yapılarak tedavisi ve bakıma muhtaç olan köpekler geçici bir süre misafir ediliyor. 2 vardiya halinde 4 güvenlik görevlisi ile mesai saatleri içinde 2 veteriner hekim olmak üzere toplam 16 personel görev yapıyor.

Tesiste binicilik eğitimi de verilecek

Ata sporumuz binicilik parkuru da yeni merkezde hizmet verecek. At eğitim parkur yapımında sona gelindi. At biniciliği ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tamamlandığında merkezi ziyarete gelen vatandaşlar hem ata binme deneyimi yaşayacak hem de aileleriyle keyifli vakit geçirebilecek.

Yeni Barınak 42 Bin Metrekare Olacak, Bin Can Dostunu Misafir Edebilecek

Hayvanlarımızın doğal yaşam ortamlarına en yakın şekilde yaşayacağı ve bakımlarının düzenli olarak yapılacağı tesis tamamlandığında 1000 sokak hayvanını misafir edebilecek.

“Her Can Bizim İçin Kıymetli”

Her canın kıymetli olduğunu dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Yeni yapılan tesisimiz hizmete açıldığında bin sokak köpeğini misafir edebileceğiz. Tesisimiz hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene hizmeti de verecek. Vatandaşlarımız için de ziyaret edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar da yer alacak.” diye konuştu.

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