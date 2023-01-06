Gündem Manisadan acı haber geldi Su kuyusuna düşen baba oğul yaşamını yitirdi
MANİSA

Manisa'dan acı haber geldi: Su kuyusuna düşen baba oğul yaşamını yitirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde su kuyusuna düşen baba ve oğlunun cansız bedenine yaklaşık 10 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika Manisadan acı haber geldi: Su kuyusuna düşen baba- oğul yaşamını yitirdi
Manisa'da su kuyusuna düşen baba- oğul yaşamını yitirdi

Dün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde Aytuğ Demir’in, (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliği olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.

Oğlunun kuyuna düştüğünü gören baba Demir, oğlunu kurtarmak için arkasından kuyuya girdi. Baba ve oğlunun kuyuda mahsur kalması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE olmak üzere 100’den fazla ekip sevk edildi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma çalışmasının ardından 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaştı.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’da kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

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Ayrıca Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza A. ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen Vasfi Ç, gözaltına alındı.

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