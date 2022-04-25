Polis memurunu kafasına taş atarak şehit eden şüpheli tutuklandı

Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sokaklar karıştı

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.