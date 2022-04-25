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Gündem Polis memurunu kafasına taş atarak şehit eden şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

Polis memurunu kafasına taş atarak şehit eden şüpheli tutuklandı

Fatih'te görev başındaki polis memuru Zafer Mat'ın kafasına taş atarak yüksekten düşüp şehit olmasına sebep olan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Polis memuru Zafer Matın katili tutuklandı, Zafer Mat katili yakalandı mı?
Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da, görev başındaki polisin başına taş atılarak şehit olduğu olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Burhan B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞEHİT POLİS 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞMÜŞTÜ

  • Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edilmişti.

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