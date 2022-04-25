Polis memurunu kafasına taş atarak şehit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, görev başındaki polisin başına taş atılarak şehit olduğu olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Burhan B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞEHİT POLİS 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞMÜŞTÜ
- Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edilmişti.