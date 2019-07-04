Sözcü Kalın: S-400'ler aktif bir şekilde kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.10'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugünkü kabine toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detaylı sunum yapıldı. Türkiye'de mevcut olan yerli ve yabancı yatırımcıların hem de bundan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili yapılan detaylı çalışmalar kabineye sunuldu.

Kültür Turizm, İçişleri, Adalet Bakanlığımızın da gündeme ilişkin sunumları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta gerçekleştirdiği G-20 zirvesinde sunumları oldu.

Üçlü Zirve

İlkim değişikliği, çevre, ticaret, finans, göç, mülteciler ve terörle mücadeleyle ilgili yoğun temasları oldu. Bu zirvenin marjında kendisinin bir dizi ikili görüşmeleri oldu. O görüşmelerin önemli neticelerinden bir tanesi olarak Ağustos ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran'ın katılacağı üçlü zirve gerçekleştirilecek. Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak.

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"Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber"

Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz.

S-400'ler

S-400'lerin çok yakın bir zamanda teslimi yapılacak ve aktif bir şekilde kullanılacak. NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir. Bir taarruz sistemi değildir. Ülkemizin savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen bir sistemdir. Ne NATO sistemi, ne F-35'lere tehdit oluşturacak bir yönü, boyutu bulunmamaktır. S-400'lerin nereye konuşlanacağıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. Nihayete erdiği zaman kamuoyuyla paylaşırız. S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış bir tercihtir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir.