Tartıştığı oğlunu bıçaklayan baba tutuklandı

00:1312/05/2026, Salı
Evde ruhsatsız silahlar ve olayda kullanılan bıçak bulundu.

Erzurum’da çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Baba M.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu A.Y.’yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, evde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

Kırsal Başçakmak Mahallesi'ndeki evlerinde M.Y. (53) ile oğlu A.Y. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba, oğlunu bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, av tüfeği, 57 fişek ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Şüpheli M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



