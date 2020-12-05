Teröriste ‘şehit’ demiş: Örgüt yazışmaları ortaya çıktı

CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunulduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Yavuz'un emniyetteki ifadesi 17 sayfayı buldu.

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Cihan Yavuz

SUÇLAMAYA HATIRLAMIYORUM CEVABI

İfadesinde genel olarak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ya da hatırlamadığını söyleyen Cihan Yavuz'dan ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesi de tamamlandı.

SUR’DA ŞEHİT DÜŞMÜŞ!

Buna göre, Yavuz'un PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi.

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Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı." ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı yayınladığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın bastığı yasak yayınlardan ele geçirilen Yavuz'un soruşturma kapsamında yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü, buluştuğu anlaşıldı.

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PKK KANALINA KONUŞTU

Ayrıca, Yavuz'un, 31 Ocak 2019'da örgütün kontrolündeki yurt dışından yayın yapan Sterk TV'ye telefonla bağlanarak, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit yapıldığını dile getirdiği ve bu tecridin kaldırılması için çağrıda bulunduğu da belirlendi.