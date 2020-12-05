Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Teröriste şehit demiş Örgüt yazışmaları ortaya çıktı
POLİTİKA

Teröriste ‘şehit’ demiş: CHP Şişli Belediye Başkanı neden tutuklandı?

Teröriste ‘şehit’ demiş: Örgüt yazışmaları ortaya çıktı

PKK üyeliğinden tutuklanan CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un örgüt yazışmaları ortaya çıktı. Yavuz, 2 Ağustos 2016’da HDP İstanbul İl Eşbaşkan Yardımcısıyken, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristle ilgili WhatsApp’ta “Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur’da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı” diye yazmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz geçen hafta tutuklanmıştı.
CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz geçen hafta tutuklanmıştı.

CHP Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunulduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Yavuz'un emniyetteki ifadesi 17 sayfayı buldu.

PKK elebaşı Karayılan: CHP ile aynı fikirdeyiz
GÜNDEM
PKK elebaşı Karayılan: CHP ile aynı fikirdeyiz

Cihan Yavuz

SUÇLAMAYA HATIRLAMIYORUM CEVABI

  • İfadesinde genel olarak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ya da hatırlamadığını söyleyen Cihan Yavuz'dan ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesi de tamamlandı.

SUR’DA ŞEHİT DÜŞMÜŞ!

Buna göre, Yavuz'un PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi.

CHP'nin molotofçu başkanı
GÜNDEM
CHP'nin molotofçu başkanı
  • Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı." ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı yayınladığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın bastığı yasak yayınlardan ele geçirilen Yavuz'un soruşturma kapsamında yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü, buluştuğu anlaşıldı.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası
GÜNDEM
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası

PKK KANALINA KONUŞTU

Ayrıca, Yavuz'un, 31 Ocak 2019'da örgütün kontrolündeki yurt dışından yayın yapan Sterk TV'ye telefonla bağlanarak, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit yapıldığını dile getirdiği ve bu tecridin kaldırılması için çağrıda bulunduğu da belirlendi.

Abone Ol Google News
Yuvamı yıkacaklardı

Yuvamı yıkacaklardı

ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı.
Beşiktaş üçte üç yaptı

Beşiktaş üçte üç yaptı

​Siyah beyazlılar zorlu fikstürden 9 puan çıkarmayı başardı.
Suikastla ilgili çarpıcı iddia

Suikastla ilgili
çarpıcı iddia

Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor.
Şampiyonlar Ligi <br>artık hayal

Şampiyonlar Ligi
artık hayal

​Ülke puanında kritik eşiğin altına düştük.
Elli altı saatlik kısıtlama başladı

Elli altı saatlik kısıtlama başladı

​Türkiye genelinde hangi işletmeler açık kalacak?
Açılış maçında<br>tartışılan an

Açılış maçında
tartışılan an

​Beşiktaşlılar hakemin kararına tepki gösterdi.

Rakamlar korkutuyor

Rakamlar korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.