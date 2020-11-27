PKK elebaşı Karayılan: CHP ile aynı fikirdeyiz

Terör örgütü PKK elebaşı Karayılan, İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine röportaj verdi. Jerusalem Post gazetesinin PKK elebaşına güzellemeler yaptığı haberinde, Karayılan "Türkiye'ye karşı mücadele" çağrısında bulundu.

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"CHP ile daha mı yakınsınız?"

Röportajda PKK elebaşına "Atatürk'ün ideallerine karşı çıkmanıza rağmen, CHP gibi Atatürk'ün vizyonuna daha yakın olan partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusu soruldu.

"CHP ile hemfikiriz"

AK Parti-MHP ittifakına karşı olduklarını söyleyen Karayılan, "CHP, Kürt meselesine gelince AK Parti'yle aynı fikirde ama biz AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı çıktıkları için başka konularda da CHP ile hemfikiriz" cevabını verdi.

AA

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