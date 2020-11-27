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POLİTİKA

PKK elebaşı Karayılan: CHP ile aynı fikirdeyiz

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, İsrail basınından Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, "AK Parti ile MHP ittifakına karşı çıktığı için CHP ile aynı fikirdeyiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Murat Karayılan
Murat Karayılan

Terör örgütü PKK elebaşı Karayılan, İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine röportaj verdi. Jerusalem Post gazetesinin PKK elebaşına güzellemeler yaptığı haberinde, Karayılan "Türkiye'ye karşı mücadele" çağrısında bulundu.

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"CHP ile daha mı yakınsınız?"

Röportajda PKK elebaşına "Atatürk'ün ideallerine karşı çıkmanıza rağmen, CHP gibi Atatürk'ün vizyonuna daha yakın olan partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusu soruldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, 'Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz' dedi.

"CHP ile hemfikiriz"

AK Parti-MHP ittifakına karşı olduklarını söyleyen Karayılan, "CHP, Kürt meselesine gelince AK Parti'yle aynı fikirde ama biz AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı çıktıkları için başka konularda da CHP ile hemfikiriz" cevabını verdi.

AA

CHP'li Tanrıkulu: PYD bir terör örgütü değil!
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CHP'li Tanrıkulu: PYD bir terör örgütü değil!
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katıldı. Toplantıya da Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurdu. Tanrıkulu PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu.

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