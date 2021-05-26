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ANKARA

Ticaret Bakanı Muş yalanladı: 1 gram dahi peynir gelmedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in Venezuela’dan gümrük vergisiz peynir ithal edildiği iddialarını yalanladı. Muş, “2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021’de ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı yoktur’’ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Muş yalanladı: 1 gram dahi peynir gelmedi
Mehmet Muş

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in Venezuela ile ilgili iddialarının ardından bu ülkeden gümrük vergisiz peynir ithalatı yapıldığı iddialarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yalanladı. Peker, yayınladığı videolarında kokain ticaretinde yeni güzergahının Venezuela olduğunu iddia etmişti. Muhalefet de 2020 yılında Venezuela’dan gümrük vergisiz peynir getirilmesi için geçtiğimiz yıl çıkarılan bir genelgeyi işaret ederek, uyuşturucuların peynirle geldiği imasında bulundu.

TİCARET ANLAŞMASI 2020’DE ONAYLANDI

  • Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan ve 31 Mayıs 2020 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren “Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması” uyarınca Venezuela’dan bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı belirlendi. 21 Ağustos 2020’de de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Venezuela’dan sıfır gümrükle 16 bin 600 ton tarım ve gıda ürünü ithalatı yapılması onaylandı. Venezuela’dan sıfır gümrükle ithal edilecek ürünler arasında bin 500 ton peynir de yer aldı. Ancak geçen yıldan bugüne kadar Türkiye’ye bir peynir ithalatı gerçekleşmedi.

O İDDİAYI ÇÜRÜTTÜ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından muhalefetin ortaya attığı peynir tartışmalarına cevap verdi. Muş, “Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
GÜNDEM
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
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