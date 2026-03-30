Tır otomobili çarpıp sürükledi: Feci kazada bir ölü iki ağır yaralı

21:1530/03/2026, Pazartesi
IHA
Eskişehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı ve metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde bulunan Kezban Çivi hayatını kaybederken, sürücü Zafer Çivi ile Ela Can Çivi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ela Can Çivi’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı araç kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de kontrolden çıkan tırın otomobili altına aldığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek Zafer Çivi (48) idaresindeki 03 AK 218 plakalı otomobili altına aldı. Tırın altında ezilen otomobilin sürücüsü ile yolcu Ela Can Çivi (18) yaralanırken, Kezban Çivi (43) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan ölü ve yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ela Can Çivi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vefat eden Kezban Çivi’nin cenazesi de ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


