Togg'da 3 yeni model hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, ürettiği akıllı cihazlar, geniş şarj ağı ve Avrupa'ya açılımıyla geniş bir ekosistem oluşturarak 8'inci yılında 105 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Anadolu Grubu Holding, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB güç birliğiyle kurulan marka, ilk akıllı cihazı T10X'in ardından fastback modeli T10F'i de başarıyla yollara çıkardı. 2025 yılını elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, 2026'nın ilk 5 ayında da T10X ve T10F modelleriyle pazarda ilk iki sırayı parselleyerek yüzde 25'lik pazar payına ulaştı. Togg, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2025 araştırmasında da 9 basamak birden yükselerek 28'inci sıraya yerleşti.