Türk mührünü asra vuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’le bir araya geldi. Erdoğan, konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na ve anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. “Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin Dördüncü Toplantısı’nı tamamladık” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Bu sene aynı zamanda 1996’da imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın 30’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz.”

STRATEJİK ORTAKLIK

“Özbekistan, Sayın Mirziyoyev’in dirayetli, güçlü liderliğinin yanında devlet geleneği ile Orta Asya’nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynuyor. Özbekistan’ın uluslararası planda yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritalarımızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor.”

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

“Bugün Özbekistan ekonomisinde, Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla hâlihazırda Özbekistan’da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri de göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan’ın gerek ata yurdumuz Orta Asya’nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız.”

DİLDE VE FİKİRDE BİRLİK

“Özbekistan ile aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın iş birliği içindeyiz. Geçen yıl kasım ayında Semerkant’ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan’ın, “Ey bizi uyandıran üstadımız!” diyerek selamladığı İsmail Gaspıralı’nın işaret ettiği; dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz.”

5 milyar dolarlık ticaret hedefi

İki ülke dışişleri bakanları eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun deçtiğimiz günlerde toplandığını hatırlatan Erdoğan, “Dışişleri, İçişleri, Savunma bakanlıkları ile istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara’da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayii, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İşbirliği derinleşecek

Törende Cumhurbaşkanları huzunda iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imza altına alındı. Anlaşmalar iki ülke bakanlıkları ve başkanlıkları arasında sağlık, ulaştırma, kültürel işbirliği, madencilik işbirliği, özel ekonomik bölgeler, finansal işbirliği, eğitim işbirliği gibi alanlardaki mutabakat zabıtlarını kapsıyor.

Depremzedelere anahtar verdiler

Törende ayrıca asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra Özbekitan'ın Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımını üstlendiği 3 bin 93 konutun açılışı için Hatay’a canlı bağlantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir edilen 5 aileye ise anahtarlar Cumhurbaşkanları tarafından takdim edildi. Takdimlerin yapılmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygun görmesi halinde Nevruz Bayramı’nda, Hatay’dan bir heyeti Özbekistan’da 5 gün ağırlamayı teklif etti. Program kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in video konferans yöntemiyle katılımıyla, İstanbul Bakırköy’de, Özbekistan Devlet Okulu’nun yapımına yönelik işe başlama töreni düzenlendi.

Filistin teşekkürü

Özbek Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Erdoğan, “Özbekistan, İsrail’in Gazze ve Filistin’in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında ilkeli bir tutum sergilemiştir. Şevket kardeşimin Özbekistan’daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum” değerlendirmesi yaptı.







