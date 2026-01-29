Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'den birlik ve beraberlik mesajı: Acımız da bir derdimiz de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilediğini belirterek Özbek halkını yürekten tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ortak basın toplantısının ardından Özbekistan Okulunun “Taş Koyuş” Merasimi ile Hatay’da İnşa Edilen Konutların Açılışı törenlerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İmzalanan anlaşmalarla yol haritamızı belirledik.

İki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor.

Son 10 yılda ticaret hacmimizi üç kat artırdık, hedef 5 milyar dolar.

Gönlümüz bir dilimiz bir.

Özbekistan ile acımız ve derdimiz de bir.

Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir.

Özbek kardeşlerimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Özbekistan depremde acımızı paylaştı.

6 Şubat'ta yardıma koşan ilk ülkelerdendi.

Özbekistan, TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi.

Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Tüm hedeflerimizin gerçekleşiyor olması dayanışmamızın göstergesi.

Hedeflerimiz daha da yüksek.

Tecrübe ettik, birbirimizi öğrendik.

Türkiye küresel ölçekte başarılar elde ediyor, gururlanıyoruz.

Türkiye dünyanın yeni jeopolitik güç merkezi oluyor.

Halklarımızda 'dost kara günde belli olur' atasözü vardır.

Depremde Türk halkının acısını kendi acısı gibi kabul ettik.

Türkiye ile kalplerimiz ve niyetimiz birdir.